В Смоленской области установили мемориальный камень в память о погибших узниках концлагеря

В деревне Дурово установили мемориальный камень в память о погибших узниках фашистского концлагеря времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Смоленской области.

В 1941—1943 годах в концлагере погибли более 1,7 тыс. военнопленных.

Инициатива увековечить память о трагических событиях принадлежит студентке Дарье Бибиковой, которая обратилась с просьбой к губернатору Алексею Островскому.

Мемориал представляет собой площадку, на которой установлены крест и камень с табличкой.

«Верю, что сюда будут приходить люди разных поколений и что народная тропа к этому святому месту не зарастёт», — сказал на церемонии открытия глава региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Музей Победы примет в дар предметы предвоенного и военного периодов в Москве.