Музей Победы примет в дар предметы предвоенного и военного периодов в Москве

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В Москве Музей Победы предложил всем желающим принять участие в пополнении его коллекции и передать предметы предвоенного и военного периодов в дар, сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр.
Музей Победы примет в дар предметы предвоенного и военного периодов в Москве
  • ©Агенство городских новостей "Москва"

В настоящее время фонды музея насчитывают около 300 тыс. предметов, среди которых оружие, боевая техника, награды, фото- и видеоматериалы, документы, произведения искусства.

«Если в вашей семье хранятся подлинные предметы предвоенного и военного периодов, благодаря которым можно воссоздать цельный образ ваших родных и близких, вы можете передать их в дар музею», — заявил главный хранитель музея Станислав Вельский.

По его словам, эти свидетельства эпохи займут достойное место в экспозициях, на тематических, передвижных и международных выставках.

Музей готов принять комплексы личных вещей (униформу со знаками отличия), картины, кино- и фотодокументы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Малахов курган откроется 2 ноября после реконструкции.

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