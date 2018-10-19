Музей Победы примет в дар предметы предвоенного и военного периодов в Москве
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В настоящее время фонды музея насчитывают около 300 тыс. предметов, среди которых оружие, боевая техника, награды, фото- и видеоматериалы, документы, произведения искусства.
«Если в вашей семье хранятся подлинные предметы предвоенного и военного периодов, благодаря которым можно воссоздать цельный образ ваших родных и близких, вы можете передать их в дар музею», — заявил главный хранитель музея Станислав Вельский.
По его словам, эти свидетельства эпохи займут достойное место в экспозициях, на тематических, передвижных и международных выставках.
Музей готов принять комплексы личных вещей (униформу со знаками отличия), картины, кино- и фотодокументы.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Малахов курган откроется 2 ноября после реконструкции.