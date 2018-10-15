Малахов курган откроется 2 ноября после реконструкции

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Мемориальный комплекс «Малахов курган» откроется 2 ноября после реконструкции, сообщает «Новый Севастополь».
Малахов курган откроется 2 ноября после реконструкции
  • ©sevmuseum.ru

Как рассказали в пресс-службе Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, отреставрированы оборонительная башня Корниловского бастиона, орудия противоштурмовой батареи и батареи Сенявина, место смертельного ранения Павла Нахимова, братская могила русских и французских воинов.

Кроме того, специалисты заменили инженерные коммуникации, а также восстановили подпорные стены на входной зоне.

Восстанавливается исторический парк.

Малахов курган является комплексным памятником федерального значения. На территории расположено 22 памятника и мемориальных обозначения, которые посвящены событиям Крымской и Великой Отечественной войн.

Ранее сообщалось, что в Севастополе восстановили исторические скамьи на Малаховом кургане.

Также Пятый канал сообщал, что в Крыму рассказали о реставрации Ласточкина гнезда.

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