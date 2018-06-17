В Севастополе восстановили исторические скамьи на Малаховом кургане
- ©Celestino Arce Lavin
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Форма скамеек в точности воссоздана по историческим фотографиям 1960-х годов, которые сохранились в фондах музея.
«Именно такие скамьи украшали аллеи Малахова кургана более 50 лет назад. Они — своеобразная часть исторического облика нашего города», — отметили в пресс-службе.
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