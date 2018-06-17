В Севастополе восстановили исторические скамьи на Малаховом кургане

Короткая ссылка
На территории мемориального парка на Малаховом кургане восстановили исторические скамьи, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.
В Севастополе восстановили исторические скамьи на Малаховом кургане
  • ©Celestino Arce Lavin
  • globallookpress.com

Форма скамеек в точности воссоздана по историческим фотографиям 1960-х годов, которые сохранились в фондах музея.

«Именно такие скамьи украшали аллеи Малахова кургана более 50 лет назад. Они — своеобразная часть исторического облика нашего города», — отметили в пресс-службе.

Ранее издание Inforeactor сообщало, что в администрации Санкт-Петербурга рассказали о реставрации надводных переправ в центре города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить