В Севастополе восстановили исторические скамьи на Малаховом кургане

На территории мемориального парка на Малаховом кургане восстановили исторические скамьи, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Форма скамеек в точности воссоздана по историческим фотографиям 1960-х годов, которые сохранились в фондах музея.

«Именно такие скамьи украшали аллеи Малахова кургана более 50 лет назад. Они — своеобразная часть исторического облика нашего города», — отметили в пресс-службе.

Ранее издание Inforeactor сообщало, что в администрации Санкт-Петербурга рассказали о реставрации надводных переправ в центре города.