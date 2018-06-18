Прокуратура начала проверку инцидента на шахте в Кузбассе
- РИА Новости
«По данному факту Кемеровской «угольной» прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее источник агентства сообщил, что на шахте произошло возгорание, в результате чего были эвакуированы 114 горняков. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в кабеле.