Прокуратура начала проверку инцидента на шахте в Кузбассе

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Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли начала проверку по факту инцидента на шахте «Ерунаковская-8». Об этом сообщила старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
Прокуратура начала проверку инцидента на шахте в Кузбассе
  • РИА Новости

«По данному факту Кемеровской «угольной» прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее источник агентства сообщил, что на шахте произошло возгорание, в результате чего были эвакуированы 114 горняков. Пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в кабеле.

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