Губернатор Калининградской области рассказал о развитии региона

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о развитии региона, сообщает kp.ru.

«У нас есть одна общая цель: это сильная в экономическом плане Калининградская область, один из самых комфортных и современных регионов России — с ответственной и эффективной социальной политикой, развитой инфраструктурой, удобными для жителей городами и посёлками», — заявил он.

По его словам, область реализовала положения майских указов в части обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасти от трёх до семи лет.

Алиханов считает, что у региона есть определённые резервы в организации мест для детей до трёх лет, в том числе за счёт создания дополнительных мест в негосударственном секторе.

Кроме того, он рассказал об инвестициях в область. Главным механизмом привлечения инвесторов Алиханов назвал создание максимально комфортных условий для бизнеса и долгосрочность этих условий.

«Именно для этого была проведена перезагрузка закона об особой экономической зоне в Калининградской области, который в своё время был самым передовым в России по уровню стимулирующих мер для бизнеса, но по мере развития аналогичных правовых режимов в других регионах потерял свои преимущества», — заявил глава области.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о снижении инвестиционного потока в регион.