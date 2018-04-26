Глава Башкирии заявил о снижении инвестиций в регион более чем на 20%

Короткая ссылка
Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о снижении инвестиционного потока в регион, сообщает «Реальное время».

«Что касается главной темы нашего заседания — инвестиций, то ожидания в прошлом году в этой части не оправдались, вы это знаете. Инвестиционный поток снизился значительно — более чем на 20%», — цитирует Хамитова пресс-служба главы республики.

Как отметил чиновник, у властей региона не получается выстроить эффективную совместную работу с крупными предприятиями. Он считает это одной из причин сокращения инвестиций.

Хамитов также призвал представителей предприятий обращаться к властям.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на Ялтинском форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на 150 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Региональная экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных