На Ялтинском форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на 150 млрд рублей

На Ялтинском международном экономическом форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на общую сумму около 150 млрд рублей, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова.

По его словам, часть инвесторов предпочитают не разглашать условия, но соглашения тех, которые согласятся, будут анонсированы.

На форуме также планируется подписать несколько политических соглашений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ЯМЭФ.

Также старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме.