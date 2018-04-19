На Ялтинском форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на 150 млрд рублей
По его словам, часть инвесторов предпочитают не разглашать условия, но соглашения тех, которые согласятся, будут анонсированы.
На форуме также планируется подписать несколько политических соглашений.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ЯМЭФ.
Также старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме.