На Ялтинском форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на 150 млрд рублей

Короткая ссылка
На Ялтинском международном экономическом форуме планируется подписать инвестиционные соглашения на общую сумму около 150 млрд рублей, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова.

По его словам, часть инвесторов предпочитают не разглашать условия, но соглашения тех, которые согласятся, будут анонсированы.

На форуме также планируется подписать несколько политических соглашений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ЯМЭФ.

Также старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных