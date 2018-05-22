Опрос: в рейтинге защитников прав и свобод лидирует прокуратура

Согласно исследованию по оценке работы правоохранительных органов и органов судебной власти, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в рейтинге защитников прав и свобод лидирует прокуратура, на втором и третьем местах — МВД и суды.

Отмечается, что о работе всех представленных для оценки ведомств слышало подавляющее большинство опрошенных граждан и представителей юридических лиц.

«Лучше всего респонденты осведомлены о направлениях работы прокуратуры, в частности о функциях контроля за исполнением законодательства (64% среди всех опрошенных россиян, 81% среди предпринимателей), надзора за следствием (62% и 77%), защиты прав граждан и юрлиц (61% и 67%), и МВД, а именно речь идёт о таких функциях, как борьба с преступностью и охрана правопорядка (69% среди всех опрошенных россиян, 79% среди предпринимателей) и участие в охране общественного порядка (64% и 70%)», — говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.

Согласно опросу, наиболее известными руководителями правоохранительных органов и органов судебной власти являются генеральный прокурор Юрий Чайка (его должность точно отмечают 28% участников всероссийского опроса и 55% предпринимателей) и глава МВД Владимир Колокольцев (28% и 53% соответственно).

На вопрос о том, куда бы они обратились в случае нарушения гражданских и предпринимательских прав, 48% участников всероссийского телефонного опроса и 67% представителей бизнеса назвали прокуратуру.

Вторым по популярности ответом среди граждан в целом является МВД (21%), среди представителей юрлиц — суды (53%).