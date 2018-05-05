Спецпредставитель президента России поручил МЧС развеять миф о пользе сжигания сухой травы

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Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов поручил МЧС развеять миф о пользе сжигания сухой травы на дачных участках. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Поручение прозвучало на открытии акции «Чистый берег» в Ленинградской области.

По словам Иванова, во время полёта в Приозёрск он и глава министерства Владимир Пучков видели дым от сжигания травы.

Как отметил чиновник, населению необходимо объяснить, что это делать нельзя. Из-за палов могут возникнуть неконтролируемые пожары с серьёзным ущербом для домохозяйств и лесов.

Кроме того, сказал Иванов, ранее учёные доказали, что сжигание прошлогодней травы — бесполезное занятие.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

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