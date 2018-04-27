Минюст России внёс организацию «Артподготовка» в список запрещённых

Министерство юстиции России на основании Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» внесло в список запрещённых некоммерческих организаций межрегиональное общественное движение «Артподготовка»*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом уточняется, что «Артподготовка» была внесена в список запрещённых НКО на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда России от 28 февраля 2018 года.

В феврале сообщалось, что в Калуге задержали членов банды, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе, у них изъяли 27 автоматов и пистолетов, пулемёт, девять взрывных устройств, а также символику экстремистского движения «Артподготовка»*.

* «Артподготовка» — движение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Красноярского краевого суда от 26.10.2017 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 28.02.2018).