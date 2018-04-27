В Ульяновске передано в суд дело экс-главы госучреждения, обвиняемого в хищении картин Никаса Сафронова

В Ульяновске прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора государственного областного культурного учреждения, дело направлено в суд. Об этом RT сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Как отмечается, бывший директор областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России, ч. 1 ст. 285 УК России, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России.

«Кроме того, следствие считает, что указанный руководитель совершил хищение 13 картин Никаса Сафронова общей стоимостью более 22 млн рублей, которые хранились в «Ленинском мемориале», — указывается в заявлении.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый организовывал направление в органы необходимых пакетов документов для участия в конкурсах на проведение различных мероприятий, однако после заключения госконтрактов с такими коммерческими структурами, в реальности не осуществляющими хозяйственной деятельности, услуги частично оказывались по значительно более низкой цене отдельными предпринимателями.

В результате этого с августа 2012 по февраль 2014 года федеральному и региональному бюджетам, а также госучреждению культуры был причинён ущерб на сумму около 25 млн рублей.

Ранее URA.RU передавало, что бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев осуждён на шесть лет по делу о хищении.