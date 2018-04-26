В Калининграде почтили память ликвидаторов последствий чернобыльской аварии

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В Калининграде почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает портал «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Митинг состоялся у мемориального знака «Ликвидаторам последствий атомных катастроф».

Как напомнил заместитель председателя правительства, министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, в ликвидации последствий аварии принимали участие свыше двух с половиной тысяч жителей региона — представители различных отраслей экономики и силовых структур.

«В результате полученного радиационного воздействия погибли более 450 наших земляков, более 400 стали инвалидами», — отметил он.

Памятные мероприятия также состоялись в Гвардейске. Там открыли мемориальную доску, посвящённую 32-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что Украина и Япония решили вместе бороться с последствиями аварий в Чернобыле и на Фукусиме.

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