В Калининграде почтили память ликвидаторов последствий чернобыльской аварии
Митинг состоялся у мемориального знака «Ликвидаторам последствий атомных катастроф».
Как напомнил заместитель председателя правительства, министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, в ликвидации последствий аварии принимали участие свыше двух с половиной тысяч жителей региона — представители различных отраслей экономики и силовых структур.
«В результате полученного радиационного воздействия погибли более 450 наших земляков, более 400 стали инвалидами», — отметил он.
Памятные мероприятия также состоялись в Гвардейске. Там открыли мемориальную доску, посвящённую 32-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ранее сообщалось, что Украина и Япония решили вместе бороться с последствиями аварий в Чернобыле и на Фукусиме.