В правительстве заявили, что в России ежегодно образуется около 5 млрд тонн отходов

Заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин заявил, что примерно 5 млрд тонн промышленных и коммунальных отходов образуется в стране ежегодно.

«Я хочу напомнить, что ежегодно в нашей стране, в России, формируется порядка 5 млрд тонн отходов — промышленных и коммунальных», — цитирует его ТАСС.

Об этом он заявил во время заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

По словам Хлопонина, большинство коммунальных отходов в итоге отправляются на мусорные полигоны.

«На сегодняшний день 90% твёрдых коммунальных отходов сегодня направляется на полигоны», — отметил он, добавив, что сложившуюся ситуацию необходимо менять кардинально.

В августе телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье определили самые грязные муниципалитеты в рамках программы «Чистое Подмосковье».