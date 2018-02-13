В правительстве заявили, что в России ежегодно образуется около 5 млрд тонн отходов
«Я хочу напомнить, что ежегодно в нашей стране, в России, формируется порядка 5 млрд тонн отходов — промышленных и коммунальных», — цитирует его ТАСС.
Об этом он заявил во время заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
По словам Хлопонина, большинство коммунальных отходов в итоге отправляются на мусорные полигоны.
«На сегодняшний день 90% твёрдых коммунальных отходов сегодня направляется на полигоны», — отметил он, добавив, что сложившуюся ситуацию необходимо менять кардинально.
В августе телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье определили самые грязные муниципалитеты в рамках программы «Чистое Подмосковье».