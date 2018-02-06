В Москве применят экологичный способ сноса домов по программе реновации

Дома по программе реновации жилья в Москве будут сносить экологичным способом. Об этом заявил глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

По его словам, строительный комплекс Москвы вырабатывает в среднем 12 млн тонн строительных отходов.

«Если мы берём продолжительность программы реновации, то получится, что она добавит 1,5 млн тонн отходов в год, то есть увеличение на 15%. С этим город легко справится», — цитирует Кульбачевского «Газета.Ru».

Он рассказал о действиях, которые помогут минимизировать объём строительного мусора.

«Во-первых, уменьшается воздействие на жилую застройку при сносе. Здание, которое демонтируют, закрывается лесами по периметру и накрывается, получается такой купол. Из-за него уже меньше шума. Включается система пылеулавливания, вода распыляется», — сказал глава столичного департамента природопользования.

Кульбачевский добавил, что также «перед сносом в здание заходит специальная бригада, которая вынимает всё полезное».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новые дома в рамках реновации москвичи начнут переезжать к 2020 году.

Член медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза прокомментировала в беседе с НСН попадание «реновации» и «хайпа» в список слов года в России.