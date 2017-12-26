Эксперт прокомментировала попадание «реновации» и «хайпа» в список слов года в России

Член медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза прокомментировала попадание «реновации» и «хайпа» в список слов года в России, сообщает НСН.

«Понятно, что именно актуальность этих явлений заставляет экспертов выбрать эти слова. Причём экспертами в данном случае становятся наблюдатели за тем, как с этими словами справляется массовое русскоговорящее население», — заявила Кара-Мурза.

По её словам, «реновация» связана не только с необходимостью обновлять жилой фонд в Москве, но и с политическими процессами. Как отметила эксперт, использование иностранного слова является «неким камуфляжем».

Если говорить о «хайпе», то, по оценке лингвиста, это слово вряд ли надолго войдёт в лексикон русскоговорящего населения, и в этом есть положительная тенденция: именно живая ротация средств выразительности свидетельствует о языковой игре, поддерживающей жизнеспособность языка.

«В это понятие не стоит вкладывать негативное отношение. Да, это явление одного дня, но оно говорит о том, что люди в своём общении хотят быть выразительными, хотят донести свою мысль до собеседника максимально остро», — пояснила Кара-Мурза.

Ранее сообщалось, что экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил рейтинг десяти главных русских слов 2017 года.