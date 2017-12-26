Центр творческого развития русского языка определил главное русское слово 2017 года
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил рейтинг десяти главных русских слов 2017 года.
Об этом сообщается на сайте «Год литературы 2017».
Главным в уходящем году стало слово «реновация». За ним идут «биткоин» и «хайп».
В рейтинг также попали такие слова, как «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».
Ранее Оксфордский словарь назвал слово 2017 года.
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