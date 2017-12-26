Центр творческого развития русского языка определил главное русское слово 2017 года

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Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка составил рейтинг десяти главных русских слов 2017 года.

Об этом сообщается на сайте «Год литературы 2017».

Главным в уходящем году стало слово «реновация». За ним идут «биткоин» и «хайп».

В рейтинг также попали такие слова, как «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Ранее Оксфордский словарь назвал слово 2017 года.

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