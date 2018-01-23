Первый дом по программе реновации в Москве начнут заселять в феврале

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Первый дом по программе реновации жилья в Москве начнут заселять в феврале, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу столичного Стройкомплекса.

Как рассказал глава городского департамента строительства Андрей Бочкарёв, уже построено 14 домов жилой площадью более 130 тыс. кв. м (2,3 тыс. квартир), которые используют для программы реновации.

«В некоторых из них ведётся внутренняя отделка, в других уже началась подготовка к заселению», — отметил чиновник.

Первым новых жильцов примет дом на 5-й Парковой улице в Северном Измайлове.

Остальные дома предполагается передать под заселение до конца мая.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Санкт-Петербург побил рекорд по количеству жилплощади, сданной в эксплуатацию за 2017 год.

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