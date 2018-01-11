Петербург побил рекорд по вводу жилья в 2017 году

Санкт-Петербург побил рекорд по количеству жилплощади, сданной в эксплуатацию за 2017 год, сообщает «ПолитЭксперт».

Как заявили в пресс-службе комитета по строительству Смольного, в отчётный период в эксплуатацию было сдано 3,5 млн кв. м жилплощади (или 1043 дома на 69,5 тыс. квартир).

Это на 13,5% больше аналогичного показателя за 2016 год. Новая статистика свидетельствует об увеличении не только числа новых квартир, но и темпов, которые растут третий год подряд.

Кроме того, в городе появилось 92 общественных объекта, в том числе станции скорой помощи, детские сады.

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