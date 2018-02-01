Собянин заявил, что в новые дома в рамках реновации москвичи начнут переезжать к 2020 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новые дома в рамках программы реновации горожане начнут переезжать к 2020 году, сообщает kp.ru.

«Уже выбраны более 250 стартовых площадок, дома будут построены в течение двух-трёх лет. Переселение будет к 2020 году», — сказал он.

На вопрос о том, как стать участником программы, Собянин ответил, что это уже невозможно.

По словам мэра, в соответствии с федеральным законом, новые дома пока не принимаются.

«Сейчас это крупнейшая в мире программа реновации — более 5 тыс. домов участвуют», — добавил он.

Ранее член медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза прокомментировала в беседе с НСН попадание «реновации» и «хайпа» в список слов года в России.