Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии лётчиком Филиповым

Министр обороны России Сергей Шойгу и другие военачальники простились с погибшим в Сирии лётчиком Романом Филиповым на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества», — отметил статс-секретарь, заместитель главы Минобороны Николай Панков.

Также руководство ведомства пообещало оказывать поддержку его жене и дочери.

После траурного митинга самолёт Ил-76 с телом Филипова вылетел в Воронеж.

Ранее сообщалось, что Филипову присвоено звание Героя России.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.