Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии лётчиком Филиповым
- РИА Новости
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«Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества», — отметил статс-секретарь, заместитель главы Минобороны Николай Панков.
Также руководство ведомства пообещало оказывать поддержку его жене и дочери.
После траурного митинга самолёт Ил-76 с телом Филипова вылетел в Воронеж.
Ранее сообщалось, что Филипову присвоено звание Героя России.
Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.
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