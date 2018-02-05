«До последнего держал самолёт в воздухе»: погибший в Сирии пилот Су-25 докладывал о попавшей в штурмовик ракете

Пилот сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 майор Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ. Сообщается, что офицер до последнего пытался держать самолёт в воздухе и успел сообщить об атаке боевиков. В ведомстве также подтвердили, что лётчик подорвал себя гранатой, оказавшись в окружении террористов. В Кремле выразили соболезнования семье майора.

Пилот сбитого в Сирии Су-25 майор Роман Филипов представлен к званию Героя России посмертно. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.

«Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов представлен министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

В ведомстве рассказали, что пилот до последнего пытался держать самолёт в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой.

«Приземлившись после катапультирования в районе населённого пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вёл неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненным, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой», — рассказали в Минобороны.

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Погибший майор был опытным лётчиком.

Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков. Командование характеризовало его как перспективного, грамотного и решительного лётчика-штурмовика, пользующегося заслуженным авторитетом в авиаполку и у подчинённых в эскадрилье.

После окончания военного училища офицер нёс службу на Дальнем Востоке, где прошёл все должности — от старшего лётчика до заместителя командира эскадрильи. Как отметили в министерстве, Роман Филипов являлся также призёром всеармейского конкурса «Авиадартс».

На его счету — десятки блестяще выполненных боевых задач в Сирии по уничтожению боевиков и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобождённые от террористов населённые пункты.

В Минобороны пообещали оказать необходимую поддержку и помощь родителям и семье героически погибшего лётчика.

Реакция Кремля

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что в ответ на сбитый Су-25 Россия предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии.



«Когда президент Путин говорил о завершении активной стадии операции по поддержке Вооружённых сил Сирии в их контртеррористической работе, он говорил, что сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооружённых сил в пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости наносить по террористам сокрушительный удар. Именно о таких точечных ударах речь и идёт», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ответные действия российских военных в отношении террористов после инцидента со штурмовиком Су-25.

Он подчеркнул, что решительный ответ России последовал за атакой на российский самолёт, а также выразил соболезнования семье погибшего пилота.

«Лётчик героически погиб, мы все соболезнуем родным и близким лётчика и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности», — добавил пресс-секретарь.

Атака на российский штурмовик

3 февраля 2017 года в сирийской провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Пилоту удалось катапультироваться в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусры»*, однако он погиб в результате боестолкновения с террористами.

Ответственность за сбитый самолёт взяла на себя группировка «Джабхат ан-Нусра».

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По предварительной информации, Су-25 был сбит боевиками из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Российские военные нанесли ответный групповой удар высокоточным оружием, в результате которого были уничтожены более 30 боевиков «ан-Нусры». Об этом сообщили в Минобороны России.

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра», в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием», — говорилось в сообщении оборонного ведомства.

Позднее Минобороны опубликовало видео нанесения российскими военными удара, которым были уничтожены боевики в сирийской провинции Идлиб, где террористы сбили штурмовик Су-25.

По предварительным данным, российский штурмовик был сбит из ПЗРК, ввезённого на территорию Сирии из соседнего государства. Об этом сообщил координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы, первый зампредседателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

«Есть информация, что ПЗРК, из которого был сбит наш самолёт, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства... Страны, с территории которых сюда приходит оружие, для того чтобы быть направленным против российских военных, должны понимать, что это не останется безнаказанным», — добавил он.

Позднее в сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено сражение боевиков и российского лётчика после катапультирования. На записи слышна фраза: «Это вам за пацанов».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.