Семье погибшего в Сирии лётчика Филипова окажут материальную помощь
«В соответствии с распоряжением врио губернатора Воронежской области Александра Гусева семье Героя России, майора Воздушно-космических сил Романа Филипова, погибшего в Сирии, будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как передаёт ФАН, средства на эти цели выделены из резервного фонда областного правительства.
Ранее стало известно, что имя пилота Романа Филипова присвоили воронежской школе №85, в которой он учился.
Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.
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