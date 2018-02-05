В Минобороны прокомментировали публикацию в СМИ данных о погибшем в Сирии пилоте Су-25

В Минобороны надеются, что правоохранительные органы дадут оценку действиям журналиста, опубликовавшего персональные данные пилота ВКС России, который погиб в Сирии.

В ведомстве отметили, что в погоне за цитированием редакция издания «Фонтанка» «нарушила пределы допустимого, в том числе элементарные понятия порядочности и этики журналистской деятельности».

Военные подчеркнули, что, «используя ставшие известными только в результате геройской гибели в окружении террористов личные данные лётчика майора Романа Филипова», журналист издания, не стоящий «и тени... офицера, получил доступ к его персональным финансовым отчётам».

«До чего же надо было опуститься, чтобы после этого ещё и принять решение о публикации персональных данных российского офицера на сайте средства массовой информации… Что касается работы личного кабинета военнослужащего, то после первого захода на страницу любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль», — говорится в сообщении.

В Минобороны выразили сожаление в связи с тем, что у военного «не хватило времени зайти на свою страницу», а за него это сделал упомянутый журналист.

«Уверены, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с российским законодательством», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что лётчик сбитого в Сирии штурмовика Су-25 майор Роман Филипов, который был тяжело ранен, подорвал себя гранатой после того, как был окружён террористами.

Подробнее — в материале RT.