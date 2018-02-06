Одной из школ Воронежа присвоили имя погибшего в Сирии пилота Филипова
По словам Извековой, в ближайшее время на здании учебного заведения появится мемориальная доска.
Как отмечает «Известия», решение об увековечении памяти лётчика было единогласно принято членами комиссии по культурному наследию при городской администрации.
Ранее сообщалось, что Филипову присвоено звание Героя России.
Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.
Подробнее — в материале RT.