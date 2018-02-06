Одной из школ Воронежа присвоили имя погибшего в Сирии пилота Филипова

Короткая ссылка
Имя пилота Романа Филипова, погибшего 3 февраля в бою с террористами в Сирии, присвоили воронежской школе №85, в которой он учился. Об этом заявила глава управления информации мэрии Воронежа Ольга Извекова.

По словам Извековой, в ближайшее время на здании учебного заведения появится мемориальная доска.

Как отмечает «Известия», решение об увековечении памяти лётчика было единогласно принято членами комиссии по культурному наследию при городской администрации.

Ранее сообщалось, что Филипову присвоено звание Героя России.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.

Подробнее — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru