Одной из школ Воронежа присвоили имя погибшего в Сирии пилота Филипова

Имя пилота Романа Филипова, погибшего 3 февраля в бою с террористами в Сирии, присвоили воронежской школе №85, в которой он учился. Об этом заявила глава управления информации мэрии Воронежа Ольга Извекова.