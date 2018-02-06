Погибшему в Сирии пилоту штурмовика Су-25 присвоено звание Героя России
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.
Ранее сообщалось, что тело Филипова, который погиб в Сирии, доставлено в Россию.
5 февраля стало известно, что российский военнослужащий представлен главой Минобороны России Сергеем Шойгу к званию Героя России посмертно.
Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.
Подробнее — в материале RT.