Погибшему в Сирии пилоту штурмовика Су-25 присвоено звание Героя России

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии пилоту Су-25 Роману Филипову звания Героя России. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что тело Филипова, который погиб в Сирии, доставлено в Россию. 

5 февраля стало известно, что российский военнослужащий представлен главой Минобороны России Сергеем Шойгу к званию Героя России посмертно.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.

Подробнее — в материале RT.

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