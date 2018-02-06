Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 доставили в Россию

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Тело пилота российского штурмовика Су-25 Романа Филипова, который погиб в Сирии, доставлено в Россию. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.
Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 доставили в Россию
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии лётчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что церемония погребения военнослужащего «с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей» состоится 8 февраля в Воронеже.

Ранее стало известно, что российское военное ведомство обратилось к Турции с просьбой оказать содействие в получении обломков Су-25. 

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб, сражаясь с боевиками террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*.

Подробнее — в материале RT.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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