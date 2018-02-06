Минобороны обратилось к Турции с просьбой посодействовать в получении обломков сбитого Су-25

Минобороны России обратилось к Турции с просьбой оказать содействие в получении обломков российского Су-25, сбитого в Сирии 3 февраля.

«Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.

Отмечается, что особый интерес для экспертов российского ведомства представляют остатки двигателей Су-25 со следами огневого воздействия ракеты.

Как уточнили в Минобороны, это необходимо для точной идентификации использовавшегося террористами ПЗРК, установления места его производства и выявления каналов поставки в Сирию.

Российский самолёт Су-25 был сбит в сирийском Идлибе 3 февраля. В ответ на это российские военные нанесли удар по району, подконтрольному террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета по российскому штурмовику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия предприняла решительные действия для пресечения активности террористов в Сирии в ответ на уничтожение в Идлибе Су-25.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.