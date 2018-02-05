Пилот сбитого в Сирии Су-25 успел доложить, что атакован ракетой

Погибший в Сирии пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов успел доложить, что был атакован ракетой. Об этом сообщает Минобороны России.

«При выполнении 3 февраля облёта зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Лётчик до последнего пытался держать самолёт в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Ранее стало известно, что Филипов представлен к званию Героя России посмертно.

Российский самолёт Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот погиб в ходе сражения с боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости рассказал о работе сирийского спецназа в одном из районов Идлиба, где был сбит российский самолёт Су-25. Парламентарий отметил, что, если на месте проведения операции будут обнаружены элементы переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), из которого сбит российский самолёт, можно будет определить, где произведён данный вид вооружения.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.