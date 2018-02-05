В Госдуме рассказали о работе сирийского спецназа в районе, где был сбит российский Су-25

Депутат «Единой России» Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости рассказал о работе сирийского спецназа в одном из районов Идлиба, где был сбит российский самолёт Су-25.

Депутат отметил, что в случае, если на месте проведения операции будут обнаружены элементы переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), из которого был сбит российский самолёт, можно будет определить, где данный вид вооружения был произведён.

«Если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен», — рассказал Водолацкий.

При этом он добавил, что безопасность работы сирийских военнослужащих с воздуха обеспечивают ВКС.

3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25.

Пилот, который управлял воздушным судном, катапультировался в район, подконтрольный группировке «Джабхат ан-Нусра»*.

Как сообщается, в ходе боя с членами террористической организации он был убит.

Позднее стало известно, что российские военные нанесли удар по району, откуда террористами была запущена ракета по Су-25.

В результате удара были уничтожены более 30 боевиков.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.