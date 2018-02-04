СМИ: «Джабхат ан-Нусра» взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский Су-25

Террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра»* взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский самолёт Су-25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

По данным агентства, доказательств достоверности этой информации не приводится.

При этом телеканал Al-Arabiya также передавал, что группировка взяла на себя ответственность за инцидент.

3 февраля в сирийском Идлибе был сбит российский самолёт Су-25.

Отмечается, что пилот, управлявший воздушным судном, успел катапультироваться в район, подконтрольный группировке «Джабхат ан-Нусра», где был убит в бою с членами террористической организации.

Позднее сообщалось, что российские военные нанесли удар по району, откуда была запущена ракета по Су-25.

В результате удара по террористам были уничтожены более 30 боевиков.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.