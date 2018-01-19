Медики сообщили об увеличении числа пострадавших при нападении на школу в Бурятии

В результате нападения на школу №5, расположенную в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ, пострадали семь человек. Об этом сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

«Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина», — цитирует Тимкина ТАСС.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

Правительство Бурятии передаёт, что нападавших было трое, один из них задержан.

При этом в СК заявили, что напавший на школу в Бурятии был один.