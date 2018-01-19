Напавший с топором на школу в Бурятии задержан

Четыре человека пострадали в результате нападения подростка с топором на школу в Бурятии

Короткая ссылка
RT
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения подростка с топором на школу в Улан-Удэ. Все получившие травмы были госпитализированы. Отмечается, что среди пострадавших находится и сам нападавший.
Четыре человека пострадали в результате нападения подростка с топором на школу в Бурятии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Бурятии.

«Пострадали четыре человека: одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение», — заявил представитель министерства.

В настоящий момент двух человек оперируют в военном госпитале в посёлке Сосновый Бор.

«У них колото-резаные раны», — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что следователи приступили к проверке информации о том, что в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором и бутылкой с зажигательной смесью старшеклассник, который ранил людей и устроил пожар в здании.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119