Четыре человека пострадали в результате нападения подростка с топором на школу в Бурятии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Бурятии.
«Пострадали четыре человека: одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение», — заявил представитель министерства.
В настоящий момент двух человек оперируют в военном госпитале в посёлке Сосновый Бор.
«У них колото-резаные раны», — добавил собеседник.
Ранее стало известно, что следователи приступили к проверке информации о том, что в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором и бутылкой с зажигательной смесью старшеклассник, который ранил людей и устроил пожар в здании.