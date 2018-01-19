Четыре человека пострадали в результате нападения подростка с топором на школу в Бурятии

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения подростка с топором на школу в Улан-Удэ. Все получившие травмы были госпитализированы. Отмечается, что среди пострадавших находится и сам нападавший.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Бурятии.

«Пострадали четыре человека: одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение», — заявил представитель министерства.

В настоящий момент двух человек оперируют в военном госпитале в посёлке Сосновый Бор.

«У них колото-резаные раны», — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что следователи приступили к проверке информации о том, что в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором и бутылкой с зажигательной смесью старшеклассник, который ранил людей и устроил пожар в здании.