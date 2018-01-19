Напавший с топором на школу в Бурятии задержан

Глава Бурятии возвращается из командировки в Монголии из-за данных о нападении на школу

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Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение вернуться в свой регион из командировки в Монголии из-за информации о том, что на одну из школ в Улан-Удэ напал учащийся.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что на место ЧП уже отправились ряд высокопоставленных чиновников местного правительства.

«Он выехал из Монголии, находится в пути. Алексей Цыденов направил на место ЧП зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, а также министра здравоохранения Дамбиниму Самбуева и министра образования Баира Жалсанова для оценки ситуации и выработки дальнейшего плана действий», — заявил собеседник.

Ранее стало известно, что следователи приступили к проверке информации о том, что в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором и бутылкой с зажигательной смесью старшеклассник, который ранил людей и устроил пожар в здании.

Отмечается, что в местном отделении МЧС уже подтвердили факт возгорания в учебном заведении, которое располагается в посёлке Сосновый Бор. 

«Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован», — указывает ведомство.

Из здания школы были эвакуированы более 500 человек.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек.

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Общество Происшествия
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