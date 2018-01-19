Напавший с топором на школу в Бурятии задержан

Следователи проверяют информацию о нападении на школу в Улан-Удэ

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В Следственном комитете приступили к проверке информации о нападении учащегося на школу в Улан-Удэ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУСК по Бурятии Дмитрия Столярова.

«Пока нет информации, на место прибыли наши следователи. Всё выясняем», — заявил собеседник.

Как отмечает агентство, ранее региональные СМИ сообщили, что утром 19 января в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором и бутылкой с зажигательной смесью старшеклассник. Он ранил несколько человек и устроил пожар в здании.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек. 

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Общество Происшествия
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