Правоохранительные органы задержали напавшего с топором на школу в Бурятии подростка

Следователи заявляют, что ученик школы в Улан-Удэ, который напал с топором на семиклассников, был задержан.

Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«В настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств», — указывается в заявлении ведомства.

В СК также добавляют, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления… «покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что, по предварительным данным, ученик девятого класса школы в микрорайоне «Сосновый бор» с топором напал на семиклассников, а потом поджёг учебное помещение с помощью бутылки с зажигательной смесью.

Мотивы поступка подростка пока неизвестны.

Ранее в Министерстве здравоохранения Бурятии сообщили о четырёх пострадавших в результате нападения на школу.