Правоохранительные органы задержали напавшего с топором на школу в Бурятии подростка
Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
«В настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств», — указывается в заявлении ведомства.
В СК также добавляют, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления… «покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что, по предварительным данным, ученик девятого класса школы в микрорайоне «Сосновый бор» с топором напал на семиклассников, а потом поджёг учебное помещение с помощью бутылки с зажигательной смесью.
Мотивы поступка подростка пока неизвестны.
Ранее в Министерстве здравоохранения Бурятии сообщили о четырёх пострадавших в результате нападения на школу.