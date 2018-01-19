СМИ сообщают о трёх нападавших на школу в Бурятии

По данным СМИ, в нападении на школу в Бурятии принимали участие три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к правительству региона.

Собеседник агентства заявил, что злоумышленники пробрались в здание учебного заведения под видом учеников, после чего кинули в один из кабинетов бутылку с зажигательной смесью и били тех, кто выбегал из загоревшегося помещения.

«В школе они уже надели маски, открыли кабинет и устроили пожар. Когда дети и учитель начали выбегать из кабинета, они встречали их на входе и наносили удары. Сейчас выясняется, чем именно», — сказал он.

Источник также добавил, что в результате атаки пострадали пять человек, включая одного нападавшего. Двум другим злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

Ранее в Министерстве здравоохранения Бурятии сообщили о четырёх пострадавших в результате нападения на школу.