Напавший на школу в Бурятии действовал в одиночку

Подросток, напавший на учеников в школе Бурятии, был один, в настоящее время он находится в больнице. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«На данный момент установлено, что напавший пришёл в школу один. Подозреваемый установлен и задержан. Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее региональные власти сообщили, что нападение на школу совершили трое молодых людей.

Утром 19 января в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором подросток. По последним данным, в результате нападения пострадали по меньшей мере четыре человека.