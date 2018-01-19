Правительство Бурятии: нападение на школу в Улан-Удэ совершили три человека

Нападение на школу №5, расположенную в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ, совершили трое молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«В школе они (нападавшие. — RT) надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Преступники дожидались, когда ученики и учительница выбегут из кабинета после возгорания, чтобы нанести им телесные повреждения.

«По предварительной информации, в больницу доставлены четверо пострадавших, в том числе три ученика 7-го класса. Всем им оказывается медицинская помощь в учреждениях города Улан-Удэ, их состояние уточняется», — проинформировали власти региона.

Отмечается, что один из нападавших при задержании пытался ранить себя, он доставлен в больницу, его личность устанавливается.

В настоящее время ведутся поиски оставшихся двоих злоумышленников.

Ранее прокуратура Бурятии начала проверку после нападения подростка с топором на школу.