Прокуратура Бурятии начала проверку после нападения подростка с топором на школу

Прокуратура Бурятии начала проверку после того, как подросток напал с топором на учащихся школы в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ведётся проверка, на месте работает прокурор республики, координирует деятельность правоохранительных органов», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее сообщалось о попытках напавшего на школу подростка ранить себя. Утром 19 января в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором подросток. В результате нападения пострадали по меньшей мере четыре человека.