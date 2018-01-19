Прокуратура Бурятии начала проверку после нападения подростка с топором на школу
Прокуратура Бурятии начала проверку после того, как подросток напал с топором на учащихся школы в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ведётся проверка, на месте работает прокурор республики, координирует деятельность правоохранительных органов», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось о попытках напавшего на школу подростка ранить себя.
Утром 19 января в школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооружённый топором подросток. В результате нападения пострадали по меньшей мере четыре человека.
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