Прокуратура Бурятии сообщила о попытках напавшего на школу подростка ранить себя

В прокуратуре Бурятии заявили, что подросток, напавший с топором на учеников школы, пытался ранить себя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подросток пытался ранить себя. Он госпитализирован», — сказал собеседник.

В прокуратуре также добавили, что, по предварительным данным, в деле может быть второй подозреваемый.

«Сейчас эти данные уточняются», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали набросившегося с топором на школьников подростка. В результате происшествия пострадали четыре человека, включая самого нападавшего.