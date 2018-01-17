Пострадавшая во время инцидента в пермской школе учительница получила 17 ножевых ранений

Учительница, пострадавшая в результате инцидента с применением холодного оружия в пермской школе №127, получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.

«Учитель 4 «Б» класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: «Как дети?» Её состояние остаётся очень тяжёлым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!» — написала Денисова в Facebook.

Ранее власти рассказали подробности инцидента в пермской школе.

15 января в школе в Перми между подростками произошла драка с применением холодного оружия, в результате чего, по последним данным, пострадали 15 человек.