Пострадавшая во время инцидента в пермской школе учительница получила 17 ножевых ранений
Учительница, пострадавшая в результате инцидента с применением холодного оружия в пермской школе №127, получила 17 ножевых ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.
«Учитель 4 «Б» класса Шагулина Наталия Васильевна — герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: «Как дети?» Её состояние остаётся очень тяжёлым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!» — написала Денисова в Facebook.
Ранее власти рассказали подробности инцидента в пермской школе.
15 января в школе в Перми между подростками произошла драка с применением холодного оружия, в результате чего, по последним данным, пострадали 15 человек.
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