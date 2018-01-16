Власти рассказали подробности инцидента в пермской школе

Учительница, пострадавшая в результате инцидента с применением холодного оружия в пермской школе №127, приняла удар на себя. Об этом рассказала руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева.

«Учительница находилась в классе, и когда эти два подростка ворвались в класс, она приняла весь удар на себя. Она не ушла из класса, а сделала всё, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у неё больше всех ножевых ранений», — приводит слова Гаджиевой РИА Новости.

По её словам, в школе №127 учительница работает давно и «зарекомендовала себя только с самой положительной стороны».

«Очень любит детей, её очень любят родители, то есть у них полный контакт идёт в классе», — добавила Гаджиева.

Ранее сообщалось, что учительница, пострадавшая в результате ЧП в пермской школе, пришла в сознание.

15 января в пермской школе между подростками произошла драка с применением ножей.

В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.