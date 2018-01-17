Дело об инциденте в пермской школе будет рассматриваться в больнице

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Дело об инциденте с применением ножей в пермской школе будет рассматриваться в больнице по месту лечения подростков. Об этом сообщили в Мотовилихинском районном суде Перми.

«Будет рассматриваться на выездном судебном заседании по месту лечения детей. Как там обеспечат возможность проведения заседания, так и определят время. В суде ничего рассматриваться не будет», — приводит сообщение ТАСС.

Как отмечается, скорее всего, это будет закрытое судебное заседание.

Ранее сообщалось, что инцидент в пермской школе находится на контроле премьер-министра России Дмитрия Медведева.

15 января в пермской школе произошла драка между подростками с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек.

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