Инцидент в пермской школе находится на контроле Медведева

На контроле премьер-министра России Дмитрия Медведева находится ситуация в пермской школе, где произошла драка с применением ножей. Об этом сообщила министр образования Ольга Васильева.

«Это происшествие находится на контроле руководства страны, я здесь подключила Дмитрия Анатольевича Медведева», — цитирует Васильеву РИА Новости. Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец анонсировала усиление мер безопасности в школах‍ после инцидента в Перми. 15 января в пермской школе произошла драка между подростками с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек.