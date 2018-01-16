Инцидент в пермской школе находится на контроле Медведева

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На контроле премьер-министра России Дмитрия Медведева находится ситуация в пермской школе, где произошла драка с применением ножей. Об этом сообщила министр образования Ольга Васильева.

«Это происшествие находится на контроле руководства страны, я здесь подключила Дмитрия Анатольевича Медведева», — цитирует Васильеву РИА Новости.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец анонсировала усиление мер безопасности в школах‍ после инцидента в Перми.

15 января в пермской школе произошла драка между подростками с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек.

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