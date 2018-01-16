Пермские власти рассказали об уровне безопасности в школе, где произошла драка

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева заявила, что с технической точки зрения безопасность в школе, в которой произошла драка на ножах, была обеспечена.

«В этой школе, как оценивают её силовые структуры, безопасность была с технической точки зрения обеспечена, то есть тревожная кнопка сработала, и пропускной режим был обеспечен – там стоит турникет, пропускали по школьной карте, и обслуживала фирма, которая имеет лицензию», — цитирует РИА Новости Гаджиеву.

По её словам, в ситуации в пермской школе сработал человеческий фактор.

«Мы понимаем, что никто не застрахован, но это не снимает с нас ответственности за системное решение проблем по безопасности, поэтому наша задача обеспечить периметр», — добавила замглавы администрации.

15 января в пермской школе произошла драка между учениками с применением ножей. В результате инцидента пострадали 15 человек. Двое школьников и учительница получили тяжёлые ножевые ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.