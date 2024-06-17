RT в Telegram
Подпишись

Более 2 млн человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в этом году

Короткая ссылка
Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что участниками просветительской акции «Диктант Победы» в текущем году стали более двух миллионов человек из 60 стран.
Более 2 млн человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в этом году
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Всего в тесте было 25 вопросов — на все сумели ответить почти шесть тысяч человек, передаёт ОТР.

«Половина из тех, кто набрал максимальные 25 баллов, — это молодые люди, школьники, студенты», — отметил Нарышкин.

По его словам, самым молодым победителем, набравшим 25 баллов, стала 14-летняя Юлия Дуркина из Херсонской области.

Ранее жителей Пензы пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить