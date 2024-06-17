Более 2 млн человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в этом году
- РИА Новости
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Всего в тесте было 25 вопросов — на все сумели ответить почти шесть тысяч человек, передаёт ОТР.
«Половина из тех, кто набрал максимальные 25 баллов, — это молодые люди, школьники, студенты», — отметил Нарышкин.
По его словам, самым молодым победителем, набравшим 25 баллов, стала 14-летняя Юлия Дуркина из Херсонской области.
Ранее жителей Пензы пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и почтить память героев Великой Отечественной войны.