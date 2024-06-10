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Жителей Пензы пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»

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Жителей Пензы пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и почтить память героев Великой Отечественной войны.
Жителей Пензы пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, присоединиться к акции можно на сайте деньпамяти.рф.

На сайте можно зажечь виртуальный огонёк и просмотреть видеоинтервью с участниками Великой Отечественной войны. Там представлено более 60 видеозаписей с персональными рассказами бойцов фронта, осаждённых, работников тыла и узников лагерей.

Также возможно сделать добровольное пожертвование средств, которые будут направлены на поддержку ветеранов.

Ранее сообщалось, что онлайн-акция «Свеча памяти» начнётся 10 июня.

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