Жителей Пензы пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, присоединиться к акции можно на сайте деньпамяти.рф.

На сайте можно зажечь виртуальный огонёк и просмотреть видеоинтервью с участниками Великой Отечественной войны. Там представлено более 60 видеозаписей с персональными рассказами бойцов фронта, осаждённых, работников тыла и узников лагерей.

Также возможно сделать добровольное пожертвование средств, которые будут направлены на поддержку ветеранов.

Ранее сообщалось, что онлайн-акция «Свеча памяти» начнётся 10 июня.