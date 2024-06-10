Жителей Пензы пригласили присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»
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Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, присоединиться к акции можно на сайте деньпамяти.рф.
На сайте можно зажечь виртуальный огонёк и просмотреть видеоинтервью с участниками Великой Отечественной войны. Там представлено более 60 видеозаписей с персональными рассказами бойцов фронта, осаждённых, работников тыла и узников лагерей.
Также возможно сделать добровольное пожертвование средств, которые будут направлены на поддержку ветеранов.
Ранее сообщалось, что онлайн-акция «Свеча памяти» начнётся 10 июня.