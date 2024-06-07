Онлайн-акция «Свеча памяти» начнётся 10 июня

Онлайн-акция «Свеча памяти», организованная благотворительным фондом «Память поколений», начнётся 10 июня.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

«22 июня — День памяти и скорби. В этот день 83 года назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на до и после — началась Великая Отечественная война. Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы» — заявили в фонде.

Как отметили организаторы мероприятия, в 2023 году участники зажгли свыше 537 тыс. виртуальных свечей и пожертвовали более 1,4 млн рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Онлайн-акция «Свеча памяти» пройдёт до 22 июня.

Ранее сообщалось, что на военном кладбище в Наро-Фоминском городском округе похоронили останки 83 красноармейцев, которые были найдены поисковиками у деревни Слизнево.