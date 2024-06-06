На военном кладбище в Подмосковье похоронили останки 83 красноармейцев

На военном кладбище в Наро-Фоминском городском округе похоронили останки 83 красноармейцев, которые были найдены поисковиками у деревни Слизнево.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«В поисковой экспедиции принимали участие отряды «Патриот», «Ополченец» и «Бумеранг — ДОСААФ» г. Наро-Фоминск. Установлено, что погибшие служили в 110-й и 338-й стрелковых дивизиях 33-й армии», — отмечается в сообщении.

Также удалось выяснить имена пяти бойцов и найти родственников двух из них.

Ранее сообщалось, что поисковики в Ленинградской области извлекли из болота Малуксинский Мох в Кировском районе фрагменты легендарного советского штурмовика Ил-2.